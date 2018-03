Morre Jean Ferrat, cantor francês

Considerado um dos últimos representantes da canção francesa, Jean Ferrat morreu no sábado, aos 79 anos, depois de uma longa doença que não foi revelada. Ao lado de Jacques Brel, Leo Ferré e Georges Brassens, Ferrat compôs e interpretou cerca de 200 canções, a maioria mesclava textos comprometidos com ideais comunistas, homenagem ao poeta e romancista Louis Aragon e declarações a Ardèche, região na qual vivia há muitos anos. Entre seus trabalhos mais importantes estão também Nuit et Brouillard, mesmo título em francês do filme Noite e Neblina (1955), e Aimer à Perdre la Raison. /