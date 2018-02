Morre irmão de Bertolucci O cineasta e roteirista Giuseppe Bertolucci, irmão do diretor Bernardo Bertolucci, morreu aos 65 anos de idade em Disio, no sul da Itália. A notícia da morte foi anunciada por Bernardo e por sua viúva Lucilla Albano. Entre suas obras mais conhecidas estão I Camelli e Berlinger Ti Voglio Bene, protagonizada pelo vencedor do Oscar, Roberto Beningi, com quem colaborou em inúmeras ocasiões. Filho de Attilio Bertolucci, um dos maiores talentos da literatura italiana, Giuseppe se iniciou no mundo do cinema ajudando seu irmão. Ambos trabalharam juntos em diferentes fases de sua longa trajetória de cineasta e roteirista. / EFE