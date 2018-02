MORRE INTEGRANTE DO TEMPTATIONS O ex-integrante do grupo Temptations, Richard Street, morreu em Las Vegas, nos EUA, na quarta-feira, vítima de um coágulo no pulmão, aos 70 anos. "Ele estava realmente lutando pela vida", disse Cindy Street, viúva do cantor, à rede CNN. O artista é o segundo ex-membro da banda a morrer este mês. Otis 'Damon' Harris também faleceu, aos 62 anos. "Eles devem estar dançando juntos no céu", completou Cindy. O Temptations foi um dos principais contratados da gravadora Motown nas décadas de 1960 e 1970. Richard Street fez parte do grupo desde a formação original, mas depois seguiu carreira solo por cerca de 20 anos. / REUTERS