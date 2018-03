Morre Hy Zaret, autor da canção tema do filme ´Ghost´

O letrista americano Hy Zaret, autor da canção tema do filme Ghost, Unchained Melody, morreu na segunda-feira, 3, aos 99 anos. Escrita em 1955, a música rendeu sua indicação ao Oscar, ao lado do compositor Alex North. Zaret morreu em sua casa em Connecticut na segunda-feira, aproximadamente um mês antes de completar um século de vida, disse seu filho, Robert Zaret, nesta terça-feira. Não foi informada a causa de sua morte. No total, Unchained Melody foi gravada mais de 300 vezes, segundo a Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores, que a listou em 1999 como um dos 25 trabalhos musicais mais interpretados do século 20. Unchained Melody ganhou versões interpretadas por artistas como Elvis Presley, Lena Horne e o grupo U2. Entre outras canções que Zaret coescreveu estão My Sister and I, de Jimmy Dorsey (1941), So Long, for a While, tema do programa de rádio e televisão Your Hit Parade, Dedicated to You, e One Meat Ball, das irmãs Andrews.