Morre humorista Chico Anysio aos 80 anos no Rio

A saúde de Chico Anysio começou a mostrar sinais de fragilidade em agosto de 2010, quando teve que retirar parte do intestino após apresentar hemorragia digestiva. Desde então, teve vários outros problemas. No ano passado, ficou internado por quase quatro meses por causa de complicações cardiorrespiratórias.

Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho nasceu em Maranguape, no Ceará, em 1931. Mudou-se para o Rio de Janeiro aos 8 anos com a mãe e três irmãos, depois que a empresa de ônibus de seu pai pegou fogo. O pai ficou na cidade natal para tentar refazer a vida.

Vascaíno para contrariar a família, botafoguense, ele queria ser jogador de futebol. Estudou para ser advogado, mas a vocação artística falou mais alto.

Sua vida humorística começou na Rádio Guanabara, em meados dos anos 1940, quando ficou em segundo lugar nos testes promovidos pela emissora, ficando atrás apenas de Silvio Santos, atual dono do canal SBT, e passou a imitar vozes e atuar em programas de humor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mudou-se para a Rádio Mayrink Veiga, onde escrevia três programas semanais. Foi lá que nasceu a Escolinha do Professor Raymundo, um dos seus principais personagens que, segundo o próprio Chico, foi "o primeiro gol da minha vida".

Com o sucesso no rádio, o quadro do "professor" ganhou uma versão na televisão no fim dos anos 1950 e chegou à TV Globo na década de 1970, fazendo parte de outros programas. Após passar por várias adaptações, o quadro estreou como programa em 1990, e a Escolinha do Professor Raimundo abriu espaço para humoristas da velha guarda e ajudou a descobrir novos talentos.

"Foi no Chico City, por volta de 1974, que o professor Raymundo deixou de ser uma sabatina e passou a ser uma aula. Ali eu podia usar os antigos comediantes que já não tinham possibilidade de segurar um esquete inteiro", disse o humorista em seu site oficial.

PROFESSOR

Com 209 personagens criados ao longo da carreira, como Alberto Roberto, Apolo, Baiano, Justo Veríssimo, Nazareno, Painho, entre outros, Chico inspirou e ensinou artistas de várias gerações e é considerado por muitos deles o eterno "professor" do humor brasileiro.

Também atuou em diversos filmes, novelas e especiais, além de ter lançado o livro "É Mentira, Chico", em 2007.

Chico, que já foi enredo de escola de samba e homenageado em vários programas especiais, fez 10 mil espetáculos por todo o país e chegou a se apresentar na prestigiosa casa de shows Carnegie Hall, em Nova York, nos Estados Unidos. No entanto, ele se dizia tímido.

"A timidez faz de mim um cara particular. Digo sempre que mais de dois, para mim, é piquenique. O grande passeio da vida é ficar em casa", afirmou ele em sua biografia.

O humorista teve oito filhos, entre eles os atores Lug de Paula, (famoso pelo personagem Seu Boneco, da Escolinha do Professor Raimundo), Nizo Neto (o seu Pitolomeu, também da Escolinha) e Bruno Mazzeo (ator e roteirista).

Irmão da falecida atriz Lupe Gigliotti, Chico Anysio era casado com a fisioterapeuta Malga Di Paula. Antes, foi casado com as atrizes Nancy Wanderley, Rose Rondelli e Alcione Mazzeo, com a cantora Regina Chaves e com a ex-ministra da Fazenda Zélia Cardoso de Mello.

(Por Bruno Marfinati e Tatiana Ramil, em São Paulo)