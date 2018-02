MORRE HITMAKER DA MOTOWN Deke Richards, integrante do time de produtores The Corporation, da Motown, morreu no domingo, aos 68 anos. A causa da morte foi câncer no esôfago. The Corporation ficou conhecido por compor I Want You Back, ABC e The Love You Save, hits que lançaram os Jackson 5, nos anos 60. Inicialmente, Richards, Freddie Perren e Fonze Mizzell, integrantes do time, pensaram em oferecer I Want You Back para Gadys Knight and the Pips, mas Richards mudou de ideia ao assistir Michael Jackson ao vivo. O músico trabalhou também com Diana Ross e Martha and the Vandellas. / NYT