Morre Hilly Kristal, fundador do CBGB, meca do punk em NY

Hilly Kristal, que tem lugar cativo na história do movimento punk por ter fundado o clube CBGB, de Nova York, morreu na terça-feira, 28, aos 75 anos, vítima de câncer de pulmão, disse sua filha Lisa nesta quarta-feira. Kristal fundou o CBGB em 1973 para que fosse um local aberto à música country. Por isso, seu nome original era CBGB & OMFUG, sigla em inglês para "country, bluegrass, blues e outras músicas para levantar os glutões". Mas poucos shows de música country aconteceram ali. O que tomou mesmo conta do lugar foi o então nascente punk rock. Pelo palco do lugar passaram Patti Smith, Television, Living Color, Ramones, Blondie e Talking Heads, além de inúmeros aspirantes que nunca chegaram à fama. "Ele amava o country, mas amava a música ainda mais, e sendo ele próprio cantor e compositor sabia que os músicos de rock precisavam de um lugar para tocar a própria música", disse sua filha. Em nota, Mark Ramone, dos Ramones, disse que "Hilly foi parte integrante da cena punk de 1974 até sua morte". "Ele sempre apoiou o gênero. Numa era em que a discoteca era a tendência, Hilly pegou uma chance e apostou. A aposta foi recompensadora para ele e para nós. Somos todos gratos a ele e vamos sentir sua falta." Johnny Rzeznik, da banda Goo Goo Dolls, que estreou no CBGB no final da década de 1980, disse que agentes de gravadoras sempre estavam na casa. "Quantas bandas nunca teriam gravado discos se não tivessem vindo ao CBGB", disse. No ano passado, Kristal perdeu a batalha para tentar evitar a desapropriação do CBGB. As últimas atrações, em outubro, foram Patti Smith e Debbie Harry, do Blonde. A loja de roupas da marca, a CBGB Fashions, continua funcionando a poucos quarteirões do clube original.