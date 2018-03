Morre guitarrista Gary Moore O guitarrista de blues Gary Moore morreu anteontem aos 58 anos. Ele passava férias em Málaga, na Espanha. A autópsia revelou que Moore morreu de causas naturais e não havia sinais de violência em seu corpo. Ainda serão feitas análises químicas e toxicológicas. O músico irlandês tocou nas bandas Skid Row (banda de blues da década de 70), Thin Lizzy e colaborou com Bob Dylan e George Harrison nos Travelling Wilburys. Moore, que nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte, começou a carreira aos 16 anos. O sucesso comercial de Moore veio com a entrada na banda Thin Lizzy, com a qual gravou hits como The Boys Are Back in Town e Whiskey in a Jar. / EFE