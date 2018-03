Morre guitarrista Bert Weedon Bert Weedon, cujo guia para guitarristas Play in a Day conduziu alguns dos maiores nomes do rock and roll para a trilha do sucesso, morreu ontem aos 91 anos, em sua casa no sul da Inglaterra. Play in a Day, lançado em 1957, vendeu mais de 2 milhões de cópias e ajudou a inspirar músicos como Eric Clapton, Brian May, do Queen, e John Lennon. "Eu não teria sentido vontade de continuar sem as dicas e encorajamento do livro de Bert, Play in a Day. Nunca conheci um músico relevante que não diga a mesma coisa", disse Eric Clapton nos anos 70. Weedon também atuou ao lado de artistas importantes como Frank Sinatra e Judy Garland. / REUTERS