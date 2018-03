Morre Greg Ham do Men At Work O músico Greg Ham, da banda australiana Men At Work, foi encontrado morto na quinta por um grupo de amigos em uma casa no subúrbio de Melbourne. A causa da morte está sendo investigada pela polícia australiana que informou que, por ora, há alguns "aspectos inexplicáveis". Ham, que tinha 58 anos, entrou para a banda em 1979, substituindo Greg Sneddon, e tocava teclado, flauta e saxofone. O grupo alcançou reconhecimento nacional em 1981, com a canção Who Can It Be Now? e ganhou fama internacional no ano seguinte, com o álbum Business as Usual, que liderou as paradas de Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. / EFE