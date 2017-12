Morre González, fundador da ´poesia social´ na Guatemala

O escritor e poeta guatemalteco Otto Raúl González morreu no sábado, na capital mexicana, aos 85 anos. González, autor de mais de 40 livros de poesia, ensaio, contos e novelas morreu em sua casa, no México, onde vivia exilado desde 1954. Ele foi cremado e suas cinzas serão levadas para a Guatemala. De acordo com a última vontade do escritor, elas serão jogadas pelas águas do lago de Atitlán, localizado a 140 km a oeste da capital da Guatemala. González foi considerado o fundador da "poesia social" de seu país e suas obras foram traduzidas para dezenas de idiomas. Entre os livros de destaque estão Voz y Voto del Geranio e Brujos y Chamanes.