Morre fotógrafo dos Beatles O fotógrafo britânico Bob Whitaker, conhecido por ter imortalizado os Beatles em diversas imagens, morreu na última terça-feira, aos 72 anos. A informação foi divulgada ontem pela agência inglesa Press Association. Whitaker nasceu em 1939 e passou a acompanhar o quarteto de Liverpool desde 1964, quando o grupo fez uma turnê na Austrália. Ele é autor da foto polêmica da capa do disco The Beatles Yesterday and Today. Também na terça-feira, um contrato que a banda firmou em 1965, dizendo que não se apresentaria para uma plateia racialmente segregada, foi leiloado por US$ 23 mil, na casa Nate D. Sanders, na Califórnia. / EFE e AP