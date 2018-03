Morre fotógrafo Barry Feinstein O fotógrafo Barry Feinstein, cronista da vida de estrelas da cena do rock'n'roll da década de 1960, morreu anteontem, aos 80 anos, em sua casa em Woodstock, Nova York. Ele estava internado por causa de infecções. Feinstein ficou conhecido pelo retrato que realizou de Bob Dylan para a capa do álbum The Times They Are A-Changin, que o músico lançou em 1964. Além disso, o fotógrafo fez, em 1970, um retrato de Janis Joplin um dia antes de ela morrer - e que, afinal, tornou-se a capa do disco Pearl. Feinstein começou sua carreira nos anos 1950 na Columbia Pictures. Fez, ainda, a foto do álbum All Things Must Pass, de George Harrison. / NYT