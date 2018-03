Morre Fontella Bass, cantora de 'Rescue Me', aos 72 anos

Bass morreu em um asilo na noite de quarta-feira de complicações de um ataque cardíaco que ela sofreu há três semanas, disse à Reuters sua filha, Neuka Mitchell. Bass também tinha sofrido derrames nos últimos anos.

"Ela vai fazer falta", disse Mitchell. "Sua grande personalidade. Seu amor pela família. Seu grande e generoso coração e sua culinária".

Ela era conhecida como a "rainha da comida soul" para a família, disse Mitchell.

Bass nasceu em uma família de cantores em St. Louis. A mãe dela, Martha Bass, era cantora no grupo de gospel Clara Ward Singers. O irmão dela, o cantor de R&B David Peaston, já falecido, gravou vários sucessos nos anos 1980 e 1990.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O primeiro sucesso de Bass foi um dueto com Bobby McClure em 1965 em canções como "Don't Mess Up A Good Thing" e "You'll Miss Me (When I'm Gone)", ambos hits nas listas de R&B e pop.

Seu maior sucesso veio com "Rescue Me", que ficou nas listas pop da Billboard no outono de 1965, virando um dos hits de soul mais populares de todos os tempos.

A cantora deixou quatro filhos.

(Reportagem de Eric Kelsey e Piya Sinha-Roy)