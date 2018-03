Morre Fleischman, autor de infantis O escritor e roteirista norte-americano Sid Fleischman, que fez o roteiro para cinema de seu livro Rota Sangrenta (Blood Alley), de 1955, e depois decidiu apenas escrever obras para crianças, morreu de câncer na quarta-feira, aos 90 anos, em sua casa em Santa Monica. Vencedor da Medalha Newbery em 1987 por The Whipping Boy, Fleischman teve desde os anos 1960 uma bem-sucedida carreira com livros infantis, sendo autor de mais de 30 títulos e fundador, em 1972, da Sociedade dos Autores e Ilustradores de Livros Infantis dos EUA. Em junho, será lançado seu novo livro Sir Charlie, biografia do cineasta Charlie Chaplin. AP