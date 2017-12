Morre filósofo norte-americano Richard Rorty aos 75 anos

Richard Rorty, um dos mais importantes filósofos dos Estados Unidos, faleceu na última sexta-feira, 8, na Califórnia. A notícia foi dada nesta segunda, 11, na imprensa local em um artigo de Gianni Vattimo, filósofo italiano que escrevera com Rorty o livro O Futuro da Religião. Nascido em 4 de outubro de 1931 em Nova York, Rorty foi professor de literatura comparada na Universidade de Stanford. Também lecionou em Princeton e na Universidade da Virgínia. Formado no âmbito da filosofia analítica, logo se distanciou dela para recuperar a tradição independente do pragmatismo norte-americano. Entre as suas obras traduzidas para o português estão Verdade e Progresso, Pragmatismo e Política, Ensaios Pragmatistas, O Futuro da Religião.