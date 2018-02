Morre filho adolescente de John Travolta

O filho adolescente do ator americano John Travolta morreu de forma repentina nesta sexta-feira, enquanto a família passava férias nas Bahamas. Segundo a polícia, Jett Travolta, que tinha 16 anos, aparentemente caiu no banheiro de seu quarto de hotel após sofrer um colapso, ferindo a cabeça. Ele teria sido encontrado por um funcionário. O advogado do ator, Michael Ossi, afirmou que médicos chegaram a tentar reavivar Jett, mas ele acabou morrendo. Segundo o site de celebridades TMZ, em 2007, Travolta negou rumores de que o filho fosse autista e afirmou que ele sofria da Síndrome de Kawasaki, doença que pode levar a inflamações nos vasos sanguíneos e problemas no coração. Jett era o filho mais velho de Travolta com a atriz Kelly Preston. O casal tem ainda outra filha, Ella Blue, nascida em 2000. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.