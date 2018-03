Morre ex-vocalista do grupo Fat Family O ex-vocalista do Fat Family, Sidney Cipriano, morreu na noite de ontem no Hospital Regional de Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o cantor, de 46 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória por volta das 21 horas . Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital desde o dia 7 de janeiro, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC).