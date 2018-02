Morre ex-músico do Motörhead Morreu de problemas cardíacos em Londres, no sábado, o ex-guitarrista da banda Motörhead, Michael "Würzel" Burston, aos 61 anos. Würzel integrou o Motörhead a partir de 1984, e tocou com o grupo durante 11 anos. A notícia de sua morte foi dada no Facebook por Tim Butcher, técnico de Lemmy Kilmister, o líder do Motörhead. Antes de integrar a banda, Würzel foi dos grupos Bastard e Warfare. Após deixar o Motörhead, integrou grupos punks como Splodgenessabounds, WVKEAF e Disgust. Em 2009, ele fez sua última aparição com a banda que integrou no Hammersmith Apollo, em Londres, tocando Ace of Spades.