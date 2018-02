Morre ex-electric light Orchestra

O músico britânico Mike Edwards, ex-integrante do grupo de rock sinfônico Electric Light Orchestra (ELO), morreu na sexta-feira, depois que um fardo de feno pesando 600 quilos rolou por uma encosta no condado de Devon, a sudoeste da Inglaterra, e se chocou com seu carro. Edwards morreu no momento do acidente. A polícia acredita que o fardo de feno que atingiu a parte dianteira do furgão do músico despencou de um trator que estava em uma colina próxima à estrada. O golpe fez o carro de Edwards se chocar com outro veículo, do qual o condutor saiu ileso. A polícia inglesa usou vídeos do YouTube para identificar o cadáver. /AP e EFE