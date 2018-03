Morre ex-baixista da banda Weezer O baixista Mikey Welsh, ex-integrante do Weezer, foi encontrado morto num quarto de hotel em Chicago na tarde de sábado. A informação foi confirmada pela polícia local. Oficiais disseram que o resultado da autópsia sairia na tarde de ontem. Laura Kubiak, porta-voz da polícia, disse que não há indícios de ter havido um crime. Welsh, de 40 anos, nasceu em Burlington e tocou com a banda norte-americana Weezer de 1998 a 2001. Ele deixou o grupo após sofrer um colapso nervoso. O baixista, que atualmente se dedicava às artes plásticas, escreveu no Facebook que planejava participar de um show do Weezer, que seria realizado ontem. / AP