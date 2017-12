Morre estrela de 'Patricinhas de Beverly Hills', Brittany Murphy

Murphy foi declarada morta no Centro Médico Cedars-Sinai cerca das 10 da manhã (horário local 16h em Brasília), duas horas após sua mãe tê-la encontrado inconsciente no chuveiro da casa da atriz em Hollywood Hills. Um porta-voz do departamento de medicina legal de Los Angeles disse que não havia circunstâncias suspeitas, mas que uma autópsia seria realizada nos próximos dias.

O site de fofocas na Internet sobre celebridades, TMZ, primeiro a divulgar a notícia, anunciou no domingo que havia uma "quantidade significativa de vômito" na área do banheiro. O site dizia que Murphy estaria tomando medicamentos para 'sintomas de gripe' há alguns dias, e havia muitas receitas médicas na casa.

Não houve declaração imediata do agente de Murphy além de um depoimento que foi divulgado em nome de sua família: "A perda repentina de nossa amada Brittany é uma tragédia terrível. Ela era nossa filha, nossa esposa, nosso amor e uma estrela brilhante. Nós pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento".

Murphy estrelou junto a Michael Douglas, Ashton Kutcher, Eminem e Angelina Jolie, mas não conseguiu atingir o mesmo nível de sucesso. Em anos recentes, ela trabalhou principalmente em filmes de baixo investimento, enquanto sua aparência enfraquecida levantou preocupações sobre sua saúde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"(Hoje) o mundo perdeu um pouquinho do brilho do sol", disse Kutcher, ex-namorado de Murphy, em sua página no Twitter. "(T)e vejo do outro lado, garota."

Murphy estava nos noticiários no início do mês quando ela foi demitida de um set de filmagem do thriller independente,"The Caller", em Porto Rico. Seu agente disse que a demissão foi motivada por diferenças sobre criatividade. Quando Murphy e seu marido de dois anos, o roteirista Simon Monjack, retornou a Los Angeles, ele ficou inconsciente no avião e foi levado às pressas ao hospital.

(Por Dean Goodman)