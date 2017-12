Morre estilista brasileiro Ocimar Versolato

Morreu na tarde desta sexta-feira, 8, o estilista Ocimar Versolato, aos 56 anos. Ele sofreu um Acidente Vascular Cereral (AVC) no início da semana, e desde então estava internado no Hospital São Paulo, na zona sul da capital paulista.

Versolato nasceu em São Bernardo do Campo, em abril de 1961, e foi para a França estudar moda em 1987 - formou-se no Studio Berçot, escola também frequentada por Gloria Coelho . O estilista foi o primeiro brasileiro a participar das semanas de moda francesas e, no Brasil, assinou desfiles de pelo menos 38 edições da São Paulo Fashion Week (SPFW). Nos anos 90 o estilista vestiu atrizes como Sonia Braga e Vera Fisher, com quem chegou a ilustrar uma capa da revista Caras.

Entre 2008 e 2009, o estilista abriu sua própria marca de cosméticos, Ocimar Versolato Cosmetics. Na mesmo época, uma parceria de luxo foi firmada entre o artista e Sandra Habib, representante da Jaguar no Brasil. A grife tinha cerca de 800 itens, e exigiu investimentos de R$ 15 milhões para a abertura de sete pontos-de-venda, quatro em São Paulo, dois no Rio e um em Brasília. Depois de 8 meses, no entanto, Sandra decidiu encerrar o negócio porque não conseguiu o retorno no tempo esperado.

Versolao também assinou a arte da capa do álbum Beijo Roubado, de Ney Matogrosso.

A morte do artista foi confirmada em uma post no Instagram do jornalista Mario Canivello, amigo pessoal do estilista e seu assessor de imprensa na Canivello Comunicação e Marketing.

O velório será em São Bernardo do Campo, no Cemitério Municipal da Vila Euclides, às 16 horas.

O colega de profissão Almir Slama se manifestou nas redes sociais.