Morre estilista francês Jean-Louis Scherrer O estilista francês Jean-Louis Scherrer morreu na quarta em Paris, aos 78 anos, vítima de longa doença. "Jean-Louis estava hospitalizado há 10 meses. O estado de saúde se agravou há algum tempo", disse Guillaume Feugeas, que trabalhou com o estilista durante 14 anos. Scherrer começou a trabalhar em 1956 com Christian Dior. Depois da morte de Dior, passou a colaborar com Yves Saint Laurent. Criou a própria marca em 1962 e, em 1971, abriu loja na avenida Montaigne, templo da elegância parisiense. / AFP