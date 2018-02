Morre escritora chinesa Han Suyin A prolífica escritora chinesa Han Suyin morreu na sexta-feira, aos 95 anos, em Lausanne, na Suíça. Autora de Suplício de uma Saudade (Record), filmada por Henry King, sua principal obra foi uma autobiografia em cinco volumes: A Cripled Tree, Mortal Flower, Birdless Summer, My House Has Two Doors e Phoenix Harvest, todos publicados entre 1964 e 1979. Os numerosos romances e ensaios, assim como encontros com Indira Gandhi, Mao Tsé Tung e Zhou Enlai lhe trouxeram fama mundial. Han nasceu em 1917, estudou medicina na China, na Inglaterra e na Bélgica. Clinicou em Cingapura e publicou seu primeiro livro aos 25 anos. / EFE