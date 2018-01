Morre escritor mexicano Rafael Ramírez Heredia O escritor mexicano Rafael Ramírez Heredia, autor de várias obras literárias e de teatro, morreu na Cidade do México, de um câncer que sofria há um ano, informou na terça-feira o Instituto Nacional de Belas Artes (INBA). Ramírez Heredia, de 64 anos, desenvolveu sua obra ao longo de mais de 40 anos para criar personagens e imagens urbanas do cotidiano mexicano. O escritor, nascido em Tampico, no Golfo do México, ainda jovem deixou a profissão de contador para se dedicar à literatura e passou de "contador de contas a um contador de contos". Ele "enveredou pelo romance policial, pelo mundo do crime e das relações clandestinas", afirmou o INBA. Ramírez Heredia recebeu o Prêmio Nacional de Teatro (1977), o Prêmio Internacional Juan Rulfo, o Prêmio Internacional de Letras pelo conjunto da obra(1993), o prêmio Rafael Bernal de melhor romance policial (1993) e a Grande Ordem ao Mérito Autoral do Instituto Nacional do Direito de Autor, em 2003.