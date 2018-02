Morre em São Paulo Wesley Duke Lee

Morreu nesta madrugada, no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, o artista plástico Wesley Duke Lee, aos 78 anos. Desde cerca de 3 anos ele sofria do Mal de Alzheimer e sua morte ocorreu por broncoaspiração e parada cardíaca em decorrência de sua doença. Segundo a sobrinha do artista, Patrícia Lee, não será realizado velório, mas cerimônia, amanhã, às 16 horas, no crematório Horto da Paz, em Itapecerica da Serra.

Desenhista, gravador, pintor e professor, o paulistano Wesley Duke Lee nasceu em 21 de dezembro de 1931. Com formação nos EUA e na Europa, o artista foi um dos introdutores da Nova Figuração no Brasil.

Ousado e polêmico, realizou happenings na década de 1960 como “O Grande Espetáculo das Artes”, no João Sebastião Bar de São Paulo e criou em 1966 o Grupo Rex, com Geraldo de Barros, Nelson Leirner, José Resende, Carlos Fajardo e Frederico Nasser – a iniciativa, até 1967, se desdobrou no espaço alternativo Rex Gallery & Sons e no jornal Rex Time.