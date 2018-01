Morre em São Paulo o pintor Émile Tuchband Morreu no sábado, em São Paulo, vítima de enfarte, aos 73 anos, o pintor Émile Tuchband. Nascido em Paris, em 1933, Tuchband chegou ao Brasil com 23 anos. Na capital francesa, cursou a Escola de Belas Artes e a Escola de Arquitetura. Entre suas atividades artística nessa época, vale destacar que foi auxiliar de Marc Chagall na elaboração do teto da Ópera de Paris. Depois, já no Brasil, começou a se dedicar exclusivamente à pintura em 1957, abandonando a arquitetura. Em 1960, realizou o cartaz do filme Orfeu do Carnaval. Pai da também pintora Isabelle Tuchband, Émile fez ao longo de sua carreira mostras no Brasil e na França.