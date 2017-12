Morre em São Paulo o locutor Lombardi, do SBT O locutor do SBT, Luiz Lombardi Netto, dono da misteriosa voz que acompanhou o apresentador Silvio Santos por mais de 40 anos, morreu na manhã de hoje em sua casa no Grande ABC, em São Paulo. A assessoria da emissora ainda não tem informações sobre a casa da morte nem sobre os detalhes do velório e do enterro do locutor.