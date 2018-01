Morre em São Paulo o crítico literário Ivan Teixeira O ensaísta e crítico literário Ivan Prado Teixeira, professor livre-docente da Escola de Comunicações e Artes da USP, morreu na noite de quinta-feira, aos 62 anos, de câncer, em São Paulo. Autor de quatro livros e mais de 150 artigos, foi organizador de 14 publicações e agraciado com o Prêmio Jabuti e o Lasa Book Prize (EUA) em 2000, pela obra Mecenato Pombalino e Poesia Neoclássica. Teixeira foi também professor titular de Literatura Brasileira na Universidade do Texas, em Austin, nos Estados Unidos. Sua mais recente obra, O Altar & o Trono: Dinâmica do Poder em O Alienista, foi finalista do Prêmio Jabuti em 2011, na categoria Teoria/Crítica Literária, e recebeu o Prêmio José Ermírio de Moraes, da Academia Brasileira de Letras (ABL). Teixeira concebeu e dirigia as coleções Multiclássicos, da Edusp, e Clássicos, da Ateliê Editorial, e preparava a obra Raul Pompeia, prevista para publicação neste ano na Série Essencial da ABL.