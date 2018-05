Morre em São Paulo a ex-vedete e atriz Wilza Carla

A ex-vedete e atriz Wilza Carla, de 75 anos, morreu na madrugada deste domingo, em São Paulo. A atriz foi internada na última sexta-feira no Hospital das Clínicas. O hospital não divulgou as causas da morte da atriz.

O corpo está sendo velado nesta manhã na capela B do Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, na Zona Portuária do Rio. Segundo funcionários do cemitério, o enterro será realizado na manhã de hoje.

Wilza Carla ficou conhecida por interpretar a personagem Dona Redonda na novela "Saramandaia" (1976), da Rede Globo. A atriz, que começou sua carreira artística como vedete no teatro, também foi jurada do "Show de Calouros" apresentado por Silvio Santos na década de 80, no SBT.