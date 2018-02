Morre em Portugal, aos 115 anos, pessoa mais velha do mundo A pessoa mais velha do mundo, uma portuguesa, morreu nesta sexta-feira ao 115 anos de idade, informou um membro da família. Maria de Jesus recebeu o título de mais velha do mundo após a morte da norte-americana Edna Parker em novembro, com 115 anos e 220 dias, de acordo com site do Grupo de Pesquisas de Gerontologia. Um membro da família disse que Maria de Jesus morreu a caminho do hospital. Maria nasceu em 10 de setembro de 1893. Ela viveu 115 anos e 114 dias. (Reportagem de Carlos Alberto Pontes)