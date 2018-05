Morre em Paris o escritor Jorge Semprún

Madri, 7 jun (EFE).- O escritor espanhol e ex-ministro da Cultura Jorge Semprún morreu nesta terça-feira em Paris aos 87 anos, informou à Agência Efe o Ministério da Cultura da Espanha.

Semprún morreu em sua casa, acompanhado de seus filhos e de seus sobrinhos, segundo afirmaram à Efe fontes de sua família. Ainda não foi anunciado o local do enterro, mas, segundo as mesmas fontes, será "quase com certeza em território francês".

O escritor foi uma figura relevante na literatura e na política com uma impressionante trajetória pessoal e profissional.

Nascido em 10 de dezembro de 1923 em Madri, mudou-se para a Holanda com o início da Guerra Civil e, terminado o conflito, se exilou com a família em Paris.

Semprún ingressou no Partido Comunista da Espanha e fez parte da Resistência francesa. Foi preso pela Gestapo, a polícia secreta nazista, e deportado em 1943 ao campo de concentração de Buchenwald, na Alemanha, onde permaneceu 16 meses, experiência refletida em vários livros.

Na política espanhola foi ministro da Cultura durante o governo do presidente Felipe González.

Semprún se casou com a atriz Loleh Bellon, mãe de seu filho Jaime, que também é escritor, e depois com Colette Leloup, com quem teve seu filho Dominique. EFE