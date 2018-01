Morre em Brasília mestre Teodoro Morreu no domingo, em Brasília, o artista maranhense Teodoro Freire, mestre da cultura popular, artífice do bumba meu boi e do tambor de crioula no Distrito Federal. Tinha 91 anos e enfisema pulmonar. Mestre Teodoro ganhou a Ordem do Mérito Cultural no governo Lula, e seu trabalho é reconhecido pelos órgãos do patrimônio histórico imaterial. Nascido em São Vicente Ferrer, a 280 km de São Luís, em 1920, Mestre Teodoro cultivava desde criança a cultura popular e disseminava a tradição. Ao chegar ao Distrito Federal, em 1962, trabalhou na Universidade de Brasília e criou o Centro de Tradições Populares de Sobradinho.