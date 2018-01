Morre Eileen Ford, fundadora da agência Ford Models

Eileen Ford, fundadora da agência Ford Models, morreu nesta quinta-feira aos 92 anos, em Nova York. Em 1946, Eileen e seu marido Jerry Ford - que morreu em 2008 - criaram a empresa que, em 1974, fechou com a modelo norte-americana Lauren Hutton o primeiro contrato milionário da indústria da moda. Segundo o site da revista People, Eileen estava internada há cerca de uma semana, após sofrer uma queda em seu apartamento, em Nova York

Referência no mercado, Eileen também lançou alguns livros. Em 1968, escreveu Eileen Ford’s Book of Model Beauty e em seguida Secrets of the Model’s World, A More Beautiful You in 21 Days, Beauty Now and Forever e The Ford’s Crash Course in Looking Great.

Como uma das pioneiras no fashion business, ela sentiu a necessidade de criar um concurso mundial para lançar novas modelos de países diferentes. Foi então que surgiu o Supermodel Of The World. A primeira edição foi realizada em Monte Carlo, em 1980.

Entre as estrelas que tiveram suas carreiras administradas pela Ford Models, estão nomes como Sharon Stone, Brooke Shields, Kim Basinger, Candice Berger, Jane Fonda, Kelly Le Brock, Lauren Hutton, Jerry Hall, Melanie Griffith, Christie Brinkley, Stephanie Seymour, Renee Russo, Christy Turlington, Lindsay Lohan, Yasmin Le Bon.

Nos anos 70, a Ford Models começou a administrar a carreira de crianças e homens e é até hoje uma das mais importantes agências de modelos do mundo.