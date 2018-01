Morre Edmund Hillary, primeiro homem a escalar o Evereste O neo-zelandês Sir Edmund Hillary, que ao lado do nepalês Tenzing Norgay Sherpa se tornou o primeiro a escalar o monte Evereste, morreu aos 88 anos de idade. "O lendário alpinista, aventureiro e filantropo é o neo-zelandês melhor conhecido a já ter vivido", disse a primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, ao anunciar a morte de Hillary. Hillary escalou a maior montanha do mundo em 1953. A causa de sua morte não foi anunciada, mas ele estava doente há algum tempo e a imprensa local disse que ele estava com pneumonia. Hillary era o neo-zelandês mais conhecido no mundo e sua foto está na nota de cinco dólares do país. "Ele era um colosso. Ele era uma figura heróica que, não só escalou o Evereste, mas viveu uma vida de determinação, humildade e generosidade", disse a premiê. Após o Evereste, Hillary realizou uma série de expedições ao Pólo Sul e ao Himalaia. (Por Kazunori Takada)