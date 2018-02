Morre editora de Tarantino

Sally Menke, editora que trabalhou na montagem de todos os filmes de Quentim Tarantino, foi encontrada morta ontem de manhã em Beachwood Canyon, Los Angeles. Ela tinha 56 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada, nem o papel da temperatura - fazia 45 graus no centro da cidade, a poucos quilômetros de onde Sally caminhava com seu cachorro. Uma amiga que também a acompanhava decidiu voltar pra casa por causa do calor. Sally foi indicada para o Oscar por seu trabalho em Pulp Fiction (1994) e Bastardos Inglórios (2009). Sem Tarantino, montou filmes como O Preço da Traição (1996) e Espírito Selvagem (2000).