Morre editor John Morris, que publicou fotos históricas do século 20

Morreu na madrugada de hoje, aos cem anos, o editor de fotos John Morris. Ele trabalhou em revistas como a Life e a National Geographic, jornais como The New York Times e Washington Post, além da lendária agência de fotojornalismo Magnum. Foi lá que editou as imagens de Robert Capa, repórter que registrou o desembarque dos soldados na Normandia durante a 2ª Guerra Mundial, no evento que ficou conhecido como Dia D.

Como editor de fotos do New York Times entre 1967 e 1973, Morris foi responsável pela publicação de imagens históricas que marcaram o século 20 como a de Kim Phuc, garota que virou símbolo da guerra do Vietnã ao ser clicada fugindo nua de um ataque de napalm, e a foto da execução de um rebelde vietnamita pelo chefe de polícia da capital Ho Chi Mingh.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Morris era americano, de Nova Jersey, nascido em 7 de dezembro de 1916. Segundo a agência Magnum, ele faleceu em um hospital em Paris, cidade onde morava em seus últimos anos.