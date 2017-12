Morre Ed Bradley, jornalista da CBS Ed Bradley, correspondente do telejornal 60 Minutos desde 1981, morreu, anunciou nesta quinta-feira a Rede CBS. Bradley morreu de leucemia no Hospital Mounte Sinai de Nova York. Tinha 65 anos. A temporada 2005-06 de 60 Minutos marcou o 25.º aniversário de Bradley com o reconhecido telejornal da emissora. Bradley ganhou 19 prêmios Emmy, o mais recente deles foi por uma reportagem sobre a reabertura do caso do assassinato de Emmett Till por motivos raciais.