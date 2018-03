Morre Ed Benedict, desenhista que criou os Flintstones O mundo da animação está luto pela morte do lendário Ed Benedict, desenhista que criou os personagens do desenho animado "Os Flintstones". Benedict morreu na segunda-feira aos 94 anos enquanto dormia, segundo confirmou nesta quinta-feira Amid Amidi, porta-voz da família, no fórum de animação "cartoonbrew.com". O trabalho de Benedict garantiu a ele um lugar de destaque entre os grandes do mundo da animação, embora sues trabalhos tenham se concentrado na televisão, sempre vista como a irmã menor do gênero. Como muitos outros, começou nos estúdios Disney, mas seu estilo mais anárquico logo o levou a trabalhar com outros pioneiros nesta área, como Walter Lanz, criador do "Pica-Pau". Benedict também trabalhou com Tex Avery em vários curtas-metragens de Droopy, o cachorro de cara triste eternamente feliz, mas foram seus conhecimentos no campo da animação para a publicidade que deram a ele esse toque pessoal que faria escola. "Ele me ensinou a desenhar. Benedict nunca soube, mas passei minha infância diante da televisão desenhando seus personagens. Tinha nove anos", confessou como homenagem o animador John Kricfalusi, autor da popular série de televisão "Ren & Stimpy". Foi um estilo que anos antes chamou a atenção de Bill Hanna e Joe Barbera, fundadores dos estúdios Hanna-Barbera, para onde Benedict desenhou personagens populares como Zé Colméia, Dom Pixote, Pepe Legal ou Os Flintstones, entre outros. Como reconhece Amidi, "não é nenhum exagero dizer que grande parte do êxito de Hanna e Barbera em suas séries para televisão se deve aos atrativos e ao humor presentes nos desenhos de Benedict". Benedict será cremado sem nenhum serviço religioso e suas cinzas espalhadas pela baía de Carmel, cidade litorânea da Califórnia onde vivia e onde também foram espalhadas as cinzas de sua esposa, Alice.