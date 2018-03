Morre Earl Scruggs, mestre do banjo bluegrass Earl Scruggs, o virtuoso tocador de banjo cuja técnica moldou a música bluegrass, morreu nesta quarta-feira, em Nashville, aos 88 anos. Sua morte ocorreu em decorrência de causas naturais, contou à Associated Press, seu filho, Gary. Entre os apreciadores do bluegrass, Scruggs era conhecido pela sua inovadora forma de palhetar o banjo, técnica que desenvolveu ao começar a tocar o instrumento com três dedos, em vez de dois, e que consequentemente influenciou todos os profissionais do gênero desde então. Scruggs ficou famoso por suas parcerias com o guitarrista Lester Flatt em sucessos comoFoggy Mountain Breakdown, de 1949, que foi usada na trilha do filme Bonnie e Clyde, durante os momentos em que o casal fugia. Earl Scruggs cresceu em uma fazenda na Carolina do Norte. Na adolescência, trabalhou em bandas de baile e nas rádios locais e, em 1945, largou os estudos e juntou-se aos Blue Grass Boys, banda que deu nome ao gênero. Conheceu Lester Flatt, e dois anos depois, os dois largaram a banda para formar uma parceria que duraria 24 anos.