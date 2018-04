Morre, durante concerto, violoncelista Zygmunt Kubala

O músico Zygmunt Kubala, um do mais importantes violoncelistas do País, morreu na tarde de sábado, 4, aos 64 anos, durante um concerto em uma fazenda em Ouro Branco, Minas Gerais. O músico teve aneurisma da aorta. Ele chegou a ser socorrido, por volta das 13h30, e levado ao hospital Policlínicas, mas não resistiu e acabou falecendo. Violoncelista polonês, o músico estudou na Academia de Música Frédéric Chopin, em Varsóvia, e na Escola Superior de Música de Colônia, Alemanha. Radicou-se no Brasil em 1967. Kubala foi integrante e solista da Orquestra Sinfônica Brasileira, da Orquestra de Câmara do Brasil e do Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo. Foi também um dos fundadores da Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo, na qual atuou como solista e "spalla". Atuou como solista e camerista no Brasil, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa e outros da América Latina. O músico trabalhou no Departamento de Música da Universidade de São Paulo (USP) e lecionava no Instituto de Artes da Universidade do Estado de São Paulo (Unesp).