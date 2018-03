Morre diretor José Maria Nunes O diretor português José Maria Nunes, nascido em 1930, morreu na madrugada de ontem, em Barcelona. Seu último filme, Res publica, que segundo Nunes era "uma apologia do suicídio", havia acabado de estrear na cidade espanhola. As causas da morte do cineasta ainda não foram divulgadas. Sua carreira inclui 14 filmes e participação em 27.