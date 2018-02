Morre diretor de 'I love Lucy' Bill Asher, diretor e produtor das I Love Lucy e A Feiticeira, morreu, aos 90 anos, em decorrência de complicações do mal de Alzheimer. Nascido em 8 de agosto de 1921, em Nova York, Asher ganhou fama com o seriado I Love Lucy, no qual dirigiu Lucille Ball e Desi Arnaz em 100 dos 181 episódios, de1952 e 1957. Além de dirigir, também produziu as séries The Patty Duke Show e A Feiticeira, estrelado por Elizabeth Montgomery, que na época era sua mulher e com quem teve três filhos. De acordo com sua atual mulher, Meredith, Asher morreu na segunda em uma casa de repouso em Palm Desert, na Califórnia. / AP