Morre Dicró, voz do subúrbio Irreverência é a marca dos sambas de Dicró, compositor fluminense que morreu na noite de anteontem, aos 66 anos, de infarto. Ele era diabético, tinha problemas renais e episódios de hipertensão. Passou mal em casa, em Magé, na Baixada, depois de uma sessão de hemodiálise. Até poucas semanas atrás, era visto no Largo da Carioca, no centro do Rio, vendendo seus CDs numa banquinha e fazendo graça com quem passava por ele.