Morre Deanna Durbin, atriz dos anos 1930 A atriz canadense Deanna Durbin, uma das grandes estrelas juvenis dos anos 1930, morreu aos 91 anos. A data e a causa não foram reveladas. Durbin alcançou fama em 1936, com Three Smart Girls. Chegou a ser, em 1946, a segunda atriz mais bem paga de Hollywood, depois de Bette Davis, mas desapareceu das telas em 1950, depois de casar-se com o diretor francês Charles David, seu terceiro marido. Os divórcios e a dificuldade em adaptar-se a papéis de mulher adulta contribuíram para a aposentadoria. / NYT