Morre David Mills, roteirista de 'ER' e 'The Wire'

O canal não esclareceu a causa da morte, mas o jornal New Orleans Times-Picayune afirmou que ele sofreu um aneurisma cerebral.

Mills foi roteirista também da ainda inédita série "Treme", da HBO.

Em nota, o canal se disse "profundamente entristecido pela súbita perda do nosso querido amigo e colega David Mills (...). Ele era um homem gracioso e humilde, e sua ausência será amargamente sentida por todos os que o conheceram e amaram, e também por aqueles que estavam cientes do seu imenso talento".

Mills escrevia para o jornal The Washington Post no começo da década de 1990. Em seguida, foi autor de episódios para as séries dramáticas "NYPD Blue", "Homicide: Life on the Street" e "ER".

De 2006 a 2008, colaborou com "The Wire", programa criado pelo ex-jornalista David Simon, oferecendo um olhar ácido sobre o tráfico de drogas, a polícia, a imprensa e a burocracia em Baltimore.

"Treme", sobre a vida em Nova Orleans depois do furacão Katrina, em 2005, foi o último projeto de Mills, produzido por ele e Simon. A estreia está marcada para 11 de abril.

Em 2000, Mills recebeu dois prêmios Emmy por seu trabalho na minissérie "The Corner", também em parceria com Simon.