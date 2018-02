Morre crítica de rock mais antiga Morreu na segunda-feira em Lakehood, Ohio, nos EUA, aos 92 anos, a mais antiga crítica de rock, a jornalista Jane Scott. Ela sofria de Alzheimer. Jane trabalhou por 38 anos no Cleveland Plain Dealer, tendo coberto a visita dos Beatles em 1964, além de turnês de Stones, Led Zeppelin, Janis Joplin, Doors, The Who, Beach Boys, entre outros. Ela chamava a si mesma de "a mais velha adolescente do mundo" e tinha um currículo invejável: tomou cerveja no camarim com Jim Morrison e passeou no Corvette azul de Jimi Hendrix. Springsteen lhe dedicou Dancing in the Dark. Na 2.ª Guerra, a Marinha usou o nome "Jane Scott" como código. / LA TIMES