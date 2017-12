Morre coreógrafo Maurice Béjart em hospital suíço O coreógrafo francês Maurice Béjart, considerado uma das grandes figuras do balé contemporâneo, morreu na quinta-feira num hospital suíço, aos 80 anos de idade, informou uma porta-voz do Béjart Ballet Lausanne. Ex-dançarino, Béjart tinha sido internado diversas vezes nos últimos meses, sofrendo de exaustão e de problemas renais e cardíacos. "Ele morreu hoje cedo pela manhã no hospital de Lausanne", disse à Reuters a porta-voz do Béjart Ballet Lausanne, Roxanne Aybek. Em 1987 Béjart se mudou de Bruxelas para Lausanne, na Suíça, juntamente com a maioria dos bailarinos de seu grupo 20th Century Ballet. A cidade oferecia melhores condições e subsídios para a companhia de dança, que ele ainda estava dirigindo quando morreu. Os 35 bailarinos da companhia estão ensaiando uma nova produção intitulada "A Volta ao Mundo em 80 Minutos", que tem estréia marcada para 20 de dezembro em Lausanne. "Estamos tristes, mas o show vai continuar", disse Aybek. Nascido em Marselha, no sul da França, Béjart ganhou destaque em 1959 com uma produção elogiada da "Sagração da Primavera", de Igor Stravinsky. Outras coreografias que criou incluíram a do "Bolero" e de "Suvenir de Leningrado". "Com a morte de Maurice Béjart, perdemos um dos maiores coreógrafos de nossos tempos, um dos mais famosos e mais admirados", disse a ministra da Cultura francesa, Christine Albanel, em comunicado.