Morre compositor Pete Rugolo O compositor Pete Rugolo, ganhador de prêmios Emmy e Grammy e que trabalhou com nomes como Miles Davis e Benny Goodman, morreu no domingo, aos 95 anos, em Los Angeles. A informação foi confirmada ontem por um porta-voz de sua família. Rugolo, que nasceu na Sicília, Itália, e mudou-se para os Estados Unidos em 1920, foi arranjador da orquestra de Stan Kenton depois da 2.ª Guerra Mundial. Mais tarde, o jazzista foi diretor da importante gravadora Capitol Records, onde trabalhou com Peggy Lee, Mel Torme e Miles Davis. O artista também compôs temas para programas e séries de TV americanas. / AP